En düşük SSK ve Bağ-Kur maaşı belli oldu: 20 bin lira

AK Parti, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığına ilişkin yeni rakamı belirlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte maliyet hesaplamaları yaptı. Ortaya çıkan rakam, 13 maddeden oluşan kanun teklifine eklendi.

En düşük emekli maaşının artırılmasını da kapsayan kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na (TBMM) sunuldu.

EN DÜŞÜK SSK, BAĞ-KUR MAAŞI 2O BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Abdullah Güler, teklifin Meclis’e sunulmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak en düşük emekli maaşlarının, memur maaş artış oranı ile yüzde 18,48'lik ve 3 bin 119 lira artışla 20 bin liraya geldiğini açıkladı.

KANUN TEKLİFİ 13 MADDELİK

Abdullah Güler, "Bugün AK Parti Grup Başkanlığımız tarafından iki kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na arz ettik. En düşük emeklilerimize vereceğimiz toplam 13 maddeden oluşan sosyal ve ekonomi politikalarının desteklenmesi, yapılan işleyişin güçlendirilmesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimizi biraz önce Meclis Başkanımıza arz ettik." diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"13 maddeden oluşan kanun teklifimiz hakkında birkaç hususu bahsetmek istiyorum. Bu teklifimizde Anayasa Mahkemesi'nin son dönemde vermiş olduğu iptal kararları var. Esas amaçlanan hukuki belirlilik, hukuki güvenlik prensipleri kapsamında bu maddeleri biz yeniden değerlendirdik. Özellikle memurların sosyal politikalara, pek çok alanda denetim sistematiği açısından Anayasa Mahkemesi iptal konularına temas etmişti. Bu maddeleri de 13 maddelik teklifimizde düzenliyoruz.

SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları... Ocak ve temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranları esas alınarak Emekli Sandığı ise enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkate alınarak artırılmaktadır. SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları yüzde 12,19 oranında, memur emekli aylıkları ise yüzde 6,85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18,60 oranında artırılmaktadır. Ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda alınan hakem kurulu kararında taban aylık katsayısı 1 puanlık taban aylıkları yansıtılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 18,40 YÜKSELDİ

Halen 16 bin 881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde12,19'un üzerinde yaklaşık bu oran emekli sandığından emekli olan emeklilerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da yüzde 18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir. Yeterli midir hayır. Elbette yeterli değildir. Ama ekonomimizin ve bütçemizin imkanları sonuna kadar zorlandı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALAN KİŞİ SAYISI 4 MİLYON 917 BİN KİŞİYE ÇIKTI"

20 bin TL'ye bu oran artırılmak suretiyle yaklaşık 20 bin TL'den yararlanacak olan emekli sayımız 4 milyon 917 bin kişiye çıkmaktadır.

HAZİNE'YE 69,5 MİLYAR LİRA YANSIYACAK

Toplamda bütçe kapsamı içerisinde bütçe disiplinini bozmadan, bütçenin kendi kuralları içerisinde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi açısından bazı kalemlerde uygulama yapılmak suretiyle aradaki fark Hazine'den ödenecektir. Bu rakam da yaklaşık 69.5 milyar TL'dir.

HAK KAYBI OLMAYACAK

Kanunun yürürlülük tarihi 1 Ocak olacak, hak kaybına uğratılmadan oluşan fark emeklilerin hesabına yatırılacaktır.

Bütçemizin imkanları sonuna kadar burada zorlanmıştır. Çok ciddi uğraşlar verilmiştir. Bu konuda ben hem Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan Bey'e ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bey'e ,Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bey'e desteklerinden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum.

TÜRKİYE’DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ SEYRİ

2019 → 1.000 TL

İlk kez “en düşük emekli aylığı” uygulaması resmen başladı.

2020–2021 → 1.500 TL

Taban aylık artırıldı.

Ocak 2022 → 2.500 TL

Temmuz 2022 → 3.500 TL

Ocak 2023 → 5.500 TL

Temmuz 2023 → 7.500 TL

Ocak 2024 → 10.000 TL

Temmuz 2024 → 12.500 TL

Ocak 2025 → 14.469 TL

Temmuz 2025 → 16.881 TL

Ağustos 2025 → 20.000 TL

SSK VE BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre 2025 yılı Mart itibarıyla Türkiye’de emekli ve hak sahibi olarak kayıtlı kişi sayısı yaklaşık 16,86 milyon.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında 4 milyon 917 bin kişi, en düşük emekli maaşını alıyor.

En düşük emekli maaşı, 2025 yılının ikinci yarısında 16 bin 881 TL olarak uygulanmıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, son 6 aylık dönem için yüzde 12,19 oranında zam almıştı.

En düşük maaş uygulaması sosyal destek niteliği taşıdığı için, yapılacak artışın kesinleşmesi için kanun çıkarılması gerekiyordu.

ASGARİ ÜCRETE İŞVEREN DESTEĞİ

Bu teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1.270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer aldı.