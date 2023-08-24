Endemik bitkiler, posta pulu konusu oldu PTT'nin pulların konuları, gündemi özetleyen, önemli gelişmeleri içeren ve tarihe iz bırakmış figürlerden oluşabiliyor. Pul içerikleri, ele aldığı konuya daha farklı yaklaşılması açısından kamuoyunca önem taşıyor.

AA

Dijital çağda mektup ve posta pulu geleneği en az sayılara indi ise de PTT'nin çıkardığı özel pullar konuları ile ilgi çekmeye devam ediyor.

Posta pulları konusunu doğadan aldı.

PTT AŞ tarafından bu kez de "Endemik Bitkiler" konulu resmi posta pulları bugün tedavüle sunuldu.

Pullar endemik bitkilerin önemine dikkat çekiyor.

Pullar 4 farklı çeşit olarak satışa çıktı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Endemik Bitkiler" konulu resmi posta pulları (19x26 milimetre boyutunda) 5 lira, 15 lira, 42 lira ve 87 lira bedelle PTT iş yerlerinde satışa çıkarıldı. Pullar ayrıca, PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında da satılıyor.