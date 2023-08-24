Endemik bitkiler, posta pulu konusu oldu

AA
Dijital çağda mektup ve posta pulu geleneği en az sayılara indi ise de PTT'nin çıkardığı özel pullar konuları ile ilgi çekmeye devam ediyor.
Posta pulları konusunu doğadan aldı.
PTT AŞ tarafından bu kez de "Endemik Bitkiler" konulu resmi posta pulları bugün tedavüle sunuldu.
Pullar endemik bitkilerin önemine dikkat çekiyor.
Pullar 4 farklı çeşit olarak satışa çıktı
Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Endemik Bitkiler" konulu resmi posta pulları (19x26 milimetre boyutunda) 5 lira, 15 lira, 42 lira ve 87 lira bedelle PTT iş yerlerinde satışa çıkarıldı. Pullar ayrıca, PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında da satılıyor.