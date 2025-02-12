Endonezya'da savunma sanayii anlaşmaları

AA

ASELSAN, ROKETSAN, TAIS ve HAVELSAN, Endonezya’daki stratejik iş birliklerini güçlendirecek anlaşmalara imza attı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılına denk gelen Endonezya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun ticaret, savunma sanayii, sağlık, enerji, altyapı ve teknik işbirliği dahil olmak üzere tüm öncelikli alanlarda ortaklıkların geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Bu kapsamda iki liderin huzurunda çok sayıda anlaşma imzalandı.

ENDONEZYALI REPUBLİKORP FİRMASI İLE ANLAŞMALAR

Konu ile ilgili ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın savunma sanayii ekosistemine katkı sağlamak üzere şirket ile Endonezyalı Republikorp firması, askeri haberleşme sistemlerinin üretimi, kapasite ve yetenek geliştirilmesi için ortak bir girişim şirketi kurulmasına, Endonezya İnsansız Deniz Aracı Projesi'nde ASELSAN savaş ve elektronik sistemlerinin satışı konusunda iş birliği yapılmasına yönelik çerçeve anlaşmasına imza attı.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Savunma sanayii firmalarımız ASELSAN, ROKETSAN, TAIS ve HAVELSAN, Endonezya’daki stratejik işbirliklerini güçlendirecek önemli anlaşmalara imza attı.

İKİ ÜLKENİN İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞMESİNE KATKI

Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı'mız İbrahim Yumaklı, Savunma Sanayii Başkanı'mız Prof. Dr. Haluk Görgün, DEİK Başkanı Nail Olpak ve iki ülkeden iş insanlarının katılımıyla gerçekleşen Türkiye-Endonezya İş Forumu, iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma sanayii iş birliğinin derinleştirilmesine önemli katkı sağladı.

"ORTAK PROJELER GELİŞTİRMEYE DEVAM"

Türkiye, ileri teknolojiye dayalı çözümleriyle dost ve müttefik ülkelerle ortak projeler geliştirmeye devam ediyor.