Bakan Dönmez, gazın sisteme dahil edilmesiyle birlikte bu durumun faturalara yansımaya başlayacağını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfin faturalara yansımasıyla ilgili konuştu.

GAZ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ

Böyle bir keşfin ortalama gaz alış maliyetlerini teorik olarak düşüreceğini vurgulayan Dönmez, "Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz ancak bu gazı sisteme dahil etmemiz lazım. 2023'ü hedefliyoruz. Alış maliyetlerimizde de bir iyileşme olduğunda zaten yansıyacak." dedi.

"İNDİRİM ALINDIĞINDA..."

Dönmez, "2023'e kadar fiyatlar böyle gidecek gibi bir anlam çıkmasın. Bu kontratlara ilişkin müzakereler de devam ediyor. İndirim alındığında, fiyatlar düşünce bunu doğrudan satış fiyatlarımıza yansıtıyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre, bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik üreteceğiz." diye konuştu.

GAZIN 2023'TE HİZMETE SUNULMASI HEDEFLENİYOR

Dönmez'in açıklamaları şöyle:

"İnşallah bu gazı 2023 yılında ulusal doğalgaz iletim şebekesine bağlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz.

Bugüne kadar gerek sismik araştırmalar, gerekse sondaj çalışmalarını Türkiye Petrolleri büyük oranda kendi imkanlarıyla götürdü.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz keşfini değerlendirdi ViDEO



"TESİSLER KONUSUNDA DIŞARIDAN HİZMET ALABİLİRİZ"

Bundan sonra ilave kuyuların açılması, o kuyulardan kıyıya kadar yapılacak tesislere ilişkin olarak da şüphesiz dışarıdan yapım hizmeti, mühendislik, müşavirlik hizmeti alabiliriz. Bu tamamen işin ekonomisiyle alakalı.

Yapım işlerini, dünyada muhtelif yapan firmalar var zaten, en uygun teklifleri değerlendirmek suretiyle yaptıracağız. Bir kısım işleri kendi içimizde çözüme kavuşturacağız.

Bu işlerin tamamını kendi bünyenizde çözmeye kalktığınızda maliyetler bazen öngöremediğiniz şekilde artabilir. Kurum lehine hangisi daha ekonomik olacaksa o şekilde devam ediyoruz.

Sondaj gemilerinin alınması, sismik araştırma gemilerinin alınmasında en büyük etkenlerden birisi o oldu. Çünkü uzun dönemli bir iş planımız vardı. Hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de aramalar yapacaktık.

Kiralama maliyetleri ortada. Dolayısıyla bizim için bunları temin etmenin daha ekonomik olacağını gördük. Ancak çok sık kullanmadığınız hizmetleri dışarıdan kiralamak suretiyle satın almanız da bazen daha ekonomik olabiliyor."