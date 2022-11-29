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    Enerji ithalatı yıllık bazda yüzde 37,3 arttı

    Bugün yayınlanan dış ticaret endekslerinde enerji ithalatı, 7 milyar 451 milyon 433 bin dolarla dikkati çekti.
    • 29.11.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 13:18
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    Enerji ithalatı yıllık bazda yüzde 37,3 arttı

    Geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ekimde Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 artarak 29 milyar 202 milyon 448 bin dolar oldu.

    Bu tutarın 7 milyar 451 milyon 433 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

    Yıllık bazda yüzde 37,3 artış

    Geçen yılın ekim ayında bu rakam 5 milyar 427 milyon 439 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı, yıllık bazda yüzde 37,3 artış gösterdi.

    enerji

    Ham petrol ithalatı aylık bazda düşüş eğilimine girdi

    Öte yandan, ham petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,31 azalarak 2 milyon 884 bin 87 tona geriledi.


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