Enerji piyasasında tansiyon yükseliyor

İsrail'in ABD iş birliğiyle İran'a saldırması ve İran'ın da buna karşılık Körfez ülkelerinde bulunan ABD üstlerini hedef alması dünyadaki enerji dengelerini değiştirdi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ise enerji fiyatlarının artmasına neden oldu.

Küresel enerji piyasalarında son dönemde artan jeopolitik riskler, arz endişeleri ve fiyat dalgalanmaları piyasadaki gerilimi yükseltti.

Petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan hareketlilik, hem üretici hem de tüketici ülkelerin enerji politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

Uzmanlar, özellikle enerji arzına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda temkinli bir hava yarattığını belirtiyor.

BRENT PETROLÜN VARİLİ

Brent petrolün varili güne yüzde 8,63 artışla 92,69 dolardan başladı.

Küresel ölçekte yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin enerji fiyatlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekilirken, bu durumun önümüzdeki dönemde fiyatlarda dalgalanmaların devam edebileceğine işaret ettiği ifade ediliyor.

PETROL VE DOĞALGAZ PİYASALARINDA ARZ-TALEP DENGESİ DAHA HASSAS HALE GELDİ

Enerji talebindeki artışın da piyasadaki baskıyı artırdığına vurgu yapan analistler, sanayi üretimi ve ekonomik büyümenin enerji tüketimini yukarı çektiğini belirtiyor. Bu durum, özellikle petrol ve doğalgaz piyasalarında arz-talep dengesinin daha hassas hale gelmesine yol açıyor.

ALTERNATİF KAYNAKLARA YÖNELİNDİ

Öte yandan ülkeler enerji güvenliğini sağlamak için alternatif kaynaklara yönelmeye ve depolama kapasitelerini artırmaya çalışıyor.

Özellikle Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarının artmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Uzmanlara göre, yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanması ve enerji arzının çeşitlendirilmesi, piyasalardaki gerilimin azaltılmasında önemli rol oynayabilir.

FİYATLAR TAKİP EDİLİYOR

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisinin yakından izlenmeye devam edeceği belirtiliyor. Analistler, enerji piyasalarında belirsizliklerin kısa vadede tamamen ortadan kalkmasının zor olduğunu ve dalgalı seyrin sürebileceğini ifade ediyor.