İspanyol turist sayısında rekor

Türkiye ve İspanya arasında yoğunlaşan ticari ilişkilerin yanı sıra Türkiye'yi ziyaret eden İspanyolların sayısının yıllar içinde arttığı belirlendi.

Bu kapsamda 2010'da 321 bin 325 İspanyol turist Türkiye'ye gelirken, koronavirüs salgınının yoğunlaştığı 2020'de sayı 54 bin 381'e kadar geriledi.

İspanyol turist sayısı sonraki yıllarda artış gösterdi.

Bu kapsamda 2021'de 104 bin 848, 2022'de 298 bin 165, 2023'te 324 bin 690, 2024'te 382 bin 896 ve geçen yıl 452 bin 790 turistin Türkiye'ye geldiği görüldü.

Böylece İspanyol turist sayısında, verilerin yer aldığı 2010'dan bu yana rekor kırıldı.

OCAK AYINDA İSPANYOL TURİST SAYISI YÜZDE 24,1 ARTTI

Bu yılın ocak ayında da Türkiye'yi ziyaret eden İspanyolların sayısı, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 24,1 artışla 24 bin 847'ye yükseldi.

Böylece iki ülkenin sergilediği dostluğa, ticaret ve turizm arenasındaki performans da eşlik etmiş oldu.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞI 7. ÜLKE İSPANYA

İspanya, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 7. ülke olarak da dikkati çekti. İspanya'ya ihraç edilen ürünler incelendiğinde, motorlu kara taşıtları ilk sırada yer aldı. Söz konusu fasılda ihracat 2025'te 3 milyar 56 milyon 619 bin dolar oldu.

Bu faslı 1 milyar 95 milyon 356 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 927 milyon 35 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler" takip etti.

İKİ ÜLKE DIŞ TİCARETİNDE 2025 REKORLAR YILI OLDU

Türkiye ile İspanya dış ticaretinde geçen yıl rekor kırıldı. Bu kapsamda Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı, ilk kez 10 milyar doları aşarak, 10 milyar 416 milyon 545 bin doları buldu.

İspanya'dan ithalat ise geçen yıl 10 milyar 166 milyon 788 bin dolara çıkarken, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 20 milyar 583 milyon 334 bin dolara yükseldi. Böylece dış ticaret hacminin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde yer aldığı 2013'ten bu yana en yüksek tutar olduğu belirlendi.