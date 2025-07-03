Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 3 Temmuz’da piyasalarda son durum

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verisi aktarılacak.

Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşandı.

Dün akşam saatlerinde Avrupa Birliği'nin (AB) ortak para birimi euro, 47 liraya yükselerek tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

2025'in ilk 6 ayında son 50 yılın en büyük değer kaybını yaşayan ABD doları, yüzde 10,7 oranında düştü. Bu, "1973’te ABD Başkanı Richard Nixon'ın doları altına endekslemeyi bırakmasından bu yana görülen en sert ilk yarı kaybı" olarak tanımlanıyor..

Haziran ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 39,9010 lira

Euro: 47,0690 lira

Sterlin: 54,3694 lira

ALTIN FİYATLARI

Dünü yükselişle kapatan ons altın, 3 bin 360 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Gram atın: 4 bin 309 lira

Çeyrek altın: 7 bin 307 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 760 lira

Tam altın: 29 bin 217 lira

Yarım altın: 14 bin 608 lira