EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinİ değiştirdi

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasasında lisans sahiplerine, asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak yükümlülüğü getirildi.

EPDK'nin "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre lisans sahipleri kurul kararı ile belirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak ve korumakla yükümlü olacak.

LİSANS SONLANDIRMA İŞLEMİ

Ödenmiş sermaye miktarını sağlayamayanlara lisans sona erdirme işlemi uygulanacak.

DEĞİŞİKLİK

Ayrıca aynı yönetmeliğin 7. maddesinin ilgili fıkrası da şu şekilde değiştirildi: