EPDK, vadeli elektrik ve gaz piyasalarında 2025 ücretlerini belirledi

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gelecek yıl itibarıyla geçerli olacak Vadeli Doğalgaz Piyasası ve Vadeli Elektrik Piyasası birim ücretlerini belirledi.

Yayınlanan kararlar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK'nın Kurul kararlarına göre, Vadeli Elektrik Piyasası'nda birim işlem ücreti megavatsaat başına 3 lira, yıllık katılım ücreti 12 bin 500 lira ve kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 1.000 lira olarak belirlendi.

STANDART METREKÜP BAŞINA 0,0009 LİRA

Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nda ise birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,0009 lira, yıllık katılım ücreti 2 bin 500 lira olurken, kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 500 lira olarak tespit edildi.

YILLIK KATILIM ÜCRETİ 2 BİN LİRA

Kurul, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Piyasası'nda gelecek yıl birim ücretinin megavatsaat başına 0,50 lira, yıllık katılım ücretinin 2 bin lira olarak uygulanmasını kararlaştırdı.

SPOT DOĞALGAZ PİYASASI'NDA BİRİM İŞLEM ÜCRETİ

Spot Doğalgaz Piyasası'nda birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,011250 lira, birim dengesizlik uzlaştırma işletim ücreti 0,011250 lira, yıllık katılım ücreti 150 bin lira, kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 1.000 lira olarak kaydedildi.

Öte yandan, Kurul kararıyla Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin 2025 yılı piyasa işletim gelir tavanı elektrik piyasası için 1 milyar 812 milyon 590 bin 378 lira, doğalgaz piyasası için 75 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.