Erdek bu yıl turizmde eski günlerine geri döndü

Son akaryakıt zamlarından sonra, ulaşım fiyatları artınca İstanbul ve yakın metropollerden Marmara eksenindeki tatil yöreleri daha çok tercih edilmeye başladı.

Koronavirüs salgını ve müsilajla geçen iki yılın ardından Erdek, turizmdeki iddiasını sürdürüyor.

Güney Marmara'nın Kapıdağ Yarımadası'ndaki konaklama tesisleri, rezervasyon yoğunluğu yaşıyor.

Kyzikos ve Zeytinliada gibi ören yerlerinin yanı sıra mavi bayraklı 4 plaja sahip Balıkesir'in Erdek ilçesi ve çevresindeki 13 bin yatak kapasiteli otel, pansiyon ve misafirhanelerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

"M etropol şehirlere en yakın ve en ucuz konaklama fiyatlarına sahibiz "

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, bölgenin eski popülaritesine ulaşmasını istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda şehrimizde kanalizasyon ve doğalgaz çalışması yapılıyor. Erdek turizmini ayrıca profesyonel bir şekilde yapılması için çalışmamız ve çabamız var. Geçen yıl görülen müsilaj bu sezon hiç görülmedi. Deniz temiz ve berrak. İstanbul'a 2,5 saat uzaklıkta olan, metropol şehirlere en yakın ve en ucuz konaklama fiyatlarına sahip turizm bölgesi olan Erdek'e yazın kalan ayları için tüm turistleri davet ediyorum."





"Erdek, son dönemde daha çok tercih ediliyor"

İlçedeki bir otelin işletmeciliğini yapan Ümit Kayra Başaran da Erdek'in son dönemde tercih edilen bir tatil yöresi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı çok güzel ve çok kalabalık geçti. İnşallah ağustos ve eylül ayında da bu kalabalığı bekliyoruz. Tatil yapmak isteyenleri Erdek'e bekliyoruz. Bölgede güzel projeler yapılıyor. Konserler düzenleyenler oluyor. Son mazot ve benzin zamları sonrası İstanbul ve Bursa gibi çevre iller tamamen buraya gelmeye başladı. Bizim denizimiz cam gibi temiz, müsilajla alakalı bir durum yok. Şu an deniz harika ve temiz, bu konuda tatilcilerin müsterih olmalarını isterim."





"Tatil yapamayanlar Erdek'e gelsin"

Erdek'te bir konaklama tesisinin müdürlüğünü yapan Melis Forsınaç ise 2 yıldır salgın ve müsilaj nedeniyle tatil yapamayarak evlerinde olan tatilcileri Erdek'e davet etti.

Forsınaç, "Kısa bir süre sonra yazın son ayı ağustos ayına giriyoruz. Hem temiz denizi, koylarıyla hem de uygun fiyat ve kaliteli hizmetiyle Balıkesir'in incisi Erdek'e bütün tatilcilerimizi bekliyoruz." dedi.