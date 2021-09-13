Euro
9.9658
-0.46%
Dolar
8.4578
0.02%
Altın
486.17
0.01%
Borsa
1.447
0.6%
Bitcoin
379.214
-2.51%
EXEN Coin
24.91
0.20%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C
    Erdoğan'ın sözleri sonrası market ve hallerde denetimler başladı

    Erdoğan'ın sözleri sonrası market ve hallerde denetimler başladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, fahiş fiyatların önleneceğine yönelik verdiği sözün ardından market ve hallerde fiyat kontrolleri yapıldı.
    • AA
    • 13.09.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fahiş fiyat artışı ile ilgili şikayetlerin artması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçerek, 9 büyükşehirdeki 10 toptancı halinde denetlemelerde bulunuldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz VİDEO

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FAHİŞ FİYAT ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatların önüne geçilmesinde kararlı olunacağını ve bu yöndeki çalışmaların artırılacağını belirterek,  "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz." demişti.

    Erdoğan ın sözleri sonrası market ve hallerde denetimler başladı #1

    DENETİMLER BAŞLADI

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti, tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere denetimler başlattı.

    Erdoğan ın sözleri sonrası market ve hallerde denetimler başladı #2

    MARKETLER DE DENETLENİYOR

    Gıda enflasyonundaki artış ve fahiş fiyatla ürün satış şikayetleri karşısında Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti.

    Erdoğan ın sözleri sonrası market ve hallerde denetimler başladı #3

    ÜRÜN BAŞINA 11-110 BİN LİRA ARASINDA CEZA VAR

    Denetim sonuçlarına fahiş fiyat tespitinde, ürün başına 10 bin 911 lira ila 109 bin 911 lira, etiket mevzuatına aykırı işlem tesisinde de 452 lira cezai işlem uygulanıyor.

    Erdoğan ın sözleri sonrası market ve hallerde denetimler başladı #4

    DENETİM YAPILAN TOPTANCI HALLERİ

    Denetleme yapılacak toptancı halleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Aydın Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Adana Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Samsun Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali olarak belirlendi.

    Erdoğan ın sözleri sonrası market ve hallerde denetimler başladı #5

    DENETİMLER SÜRECEK

    Denetimler sadece bugünle sınırlı olmayıp, kamu yararı gözetilerek titizlikle ve sürekli devam edecek.

    Erdoğan ın sözleri sonrası market ve hallerde denetimler başladı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir