Erzincan'da yaylaya çıkan göçerler geri dönüş yolculuğuna geçti

Yaz aylarında sürüleriyle Erzincan’daki yaylalarda konaklayan göçerler, burada ekonomik faaliyetlerine devam edip, sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla dönüşe geçti.

İlkbaharda karların erimesiyle küçükbaş hayvanlarını beslemek ve süt ile süt ürünleri üretmek için Munzur Dağı’ndaki yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla dönüş yolculuğuna başladı.

Erzincan’da mayıs aylarında yaylalara çıkan göçerler eylül ayının sonlarına gelmesi ile beraber mahsullerini alarak şehir merkezine inmeye başladılar.

MUNZUR YAYLALARINDAN DÖNÜŞ YOLCULUĞU

Erzincan’da yaz aylarında yüksek rakımlı yaylalara çıkan Şavak Aşireti mensupları 5 aylık bir sezonun ardından tekrar dönüş yoluna girdiler. 2.200 rakımlı Munzur yaylalarında dönüş yoluna giren Seyithan Dalcan isimli üretici, geçmişten bu yana hayatlarını göçebe olarak devam ettirdiklerini söyledi.

YAYLADA 5 AY KALDILAR

Seyithan Dalcan, "5 ay sonunda geri dönüş yapıyoruz, şu anda evlerimizi yüklüyoruz. Mayıs ayında yaylaya çıkıyoruz Ekim’de yayladan dönüş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hayatımız böyle göçebelikle geçiyor. Bu iş dedelerimizden beri bu güne geliyor. Hayatımız hep göçebelikle, yaylalarda geceleri keçenin altında yatmakla geçiyor.

HAYVANCILIK YAPIP TULUM PEYNİRİ ÜRETİYORUZ

Burada tulum peyniri üretiyoruz. Kuzularımızı yaylımda otlatıp 5 ay içerisinde et aldırıp kestirip satıyoruz tüccarlara. Tulum peynirimizin değerlendirilmesini istiyoruz.” dedi.

SÜRÜLERİYLE KİLOMETRELERCE YOL YÜRÜYORLAR

Gece gündüz demeden binlerce küçükbaş ile dağları aşarak yolculuklarını sürdüren göçerler, hem dinlenmek hem de hayvanlarını dinlendirmek için sık sık mola veriyor.

Göçerlerin zorlu dönüş yolcuğu objektiflere yansıdı.