Eskişehir'de hayvancılığa 113 milyon destek

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı çeşitli ödemelerle çiftçileri ve hayvan yetiştiricilerini desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşık 6 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ödenecek birinci dönem destek miktarını açıkladı.

113,4 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Eskişehir genelinde kuzu/oğlak desteklemesi kapsamında 2 bin 422 yetiştiriciye toplam 82 milyon 105 bin 600 TL, buzağı desteği kapsamında 3 bin 558 yetiştiriciye 18 bin 47 baş buzağı için toplam 31 milyon 145 bin 183 TL, malak desteği kapsamında ise 37 yetiştiriciye 136 baş malak için 237 bin 300 TL olmak üzere toplamda 113 milyon 488 bin 83 TL hayvancılık destekleme ödemesi yapılacak.

KUZU/OĞLAK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SİVRİHİSAR İLK SIRADA

2024 yılı kuzu/oğlak desteklemelerinde Sivrihisar ilçesi 746 yetiştirici 119 bin 981 baş kuzu/oğlak ve 31 milyon 295 bin 220 TL ile ilk sırada yer alırken, Çifteler ilçesi 359 yetiştirici 65 bin 221 baş kuzu/oğlak ve 17 milyon 388 bin 760 TL ile ikinci sırada yer alıyor.

BUZAĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TEPEBAŞI ÖNDE

2024 yılı buzağı desteklemesinde ise Tepebaşı İlçesi 574 yetiştirici, 3 bin 452 baş buzağı ve 5 milyon 576 bin 700 TL ile ilk sırada yer alırken, Odunpazarı ilçesi 423 yetiştirici, 2 bin 633 baş buzağı ve 5 milyon 448 bin 800 TL ile ikinci sırada yer alıyor. 2024 yılı malak desteklemesinde ise 18 yetiştirici, 41 baş malak ve 85 bin 200 TL ile İnönü ilk sırada yer alırken; Alpu ilçesi 5 yetiştirici, 45 baş malak ve 60 bin 200 TL ile ikinci sırada yer alıyor.

YENİ DESTEKLEME MODELİ

Ayrıca Bakanlık tarafından, 2024 yılı desteklemelerinde önceki yıllara göre yeni bir destekleme modeli uygulamakta olup özellikle kadın ve 41 yaş altı genç yetiştiriciler ile aile işletmeleri (20 baş ve altı sayıda sığıra sahip işletmeler ile 100 baş ve altı sayıdaki anaç koyuna sahip işletmeler) ve hastalıktan ari sığırcılık işletmelerine yüksek miktarda destekleme veriyor.

ÖDEMELER NİSAN AYINDA

İcmalleri hazırlanan ve Bakanlığa gönderilen kuzu/oğlak ve buzağı desteklemelerinin tutarlarının çiftçilere ödemesinin 2025 yılı Nisan ayı içinde yapılması bekleniyor.