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    Eskişehir’de marulun fiyatı 10 günde iki katına çıktı

    Eskişehir’de geçen haftalarda 2,5 liraya satılan tane marulun fiyatı bu hafta ürün azaldığı için 5 lira oldu.
    • İHA
    • 19.09.2021 - 13:41
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    Eskişehir’de marulun fiyatı 10 günde iki katına çıktı

    Eskişehir’de haftanın her günü farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında yapılan gözleme göre bu hafta yeşillik ürünlerinde en çok zamlanan ürünün marul olduğu saptandı.

    MARULDA YÜZDE 100 FİYAT ARTIŞI

    Diğer yeşillik ürünlerinin fiyatlarında bir hareketlilik yaşanmazken, marulda yüzde 100'e yakın bir artış olması dikkati çekti.

    2,5 LİRADAN 5 LİRAYA ÇIKTI

    Geçtiğimiz haftalarda 2,5 liraya satılan marul, bu hafta 5 liradan satışa sunuldu.

    Eskişehir’de marulun fiyatı 10 günde iki katına çıktı #1

    ÜRETİMİ AZALDIĞI İÇİN MARULUN FİYATI YÜKSELDİ

    Zaman zaman bu fiyat iniş çıkışlarının olduğunu belirten pazarcı esnafı Murat Tatlıca, “10-15 gün önce 2,5 lirada sattığımız marulu bu hafta 5 liraya satıyoruz. Marul azaldığı için fiyatı yükseldi.

    Eskişehir’de marulun fiyatı 10 günde iki katına çıktı #2

    YENİ MARUL ÇIKINCA FİYATI TEKRAR DÜŞER

    Çifteler Sakaryabaşı marulu çıkınca fiyatlarda düşme olur. Yani böyle boşluklarda marulun fiyatı yükseliyor.” diye konuştu.

    Eskişehir’de marulun fiyatı 10 günde iki katına çıktı #3

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