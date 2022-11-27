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    Eskişehir’de soğuk havaya rağmen alışveriş kalabalığı dikkat çekti

    Aniden düşen hava sıcaklığına rağmen ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar kalabalık görüntüler oluşturdu.
    • 27.11.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 10:11
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    Eskişehir’de soğuk havaya rağmen alışveriş kalabalığı dikkat çekti

    Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sıcaklıkların ardından gelen soğuk hava dalgasıyla, sıcaklıklar kent genelinde hissedilir şekilde azaldı.

    Soğuk havaya rağmen kentin en işlek caddelerinden olan İki Eylül ve Hamam Yolu caddelerinde oluşan kalabalık görüntüler ise dikkat çekti.

    Mağazalarda yoğunluk oluştu

    İhtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkan vatandaşlar; cadde, sokak ve mağazalarda yoğunluk oluşturdu.

    Çevredeki esnaflar ise 25 Kasım’da gerçekleşen ve "Efsane Cuma" indirimleri olarak da bilinen uygulamanın etkisiyle çarşının canlandığını vurguladı.

    Esnafın yüzü güldü

    Soğuk havada alışverişe çıkan vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü.

    Eskişehir’de soğuk havaya rağmen alışveriş kalabalığı dikkat çekti #1

    Eskişehir’de soğuk havaya rağmen alışveriş kalabalığı dikkat çekti #2

    Eskişehir’de soğuk havaya rağmen alışveriş kalabalığı dikkat çekti #3


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