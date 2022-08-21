Esnaf borçlara yapılandırma talep etti

Kamu borçları geçmişte çeşitli tarihlerde yapılandırılmış ve vatandaşlarla işverenler rahatlamıştı. Hazine'ye gelir getirici bir amaç da taşıyan yapılandırma yine gündeme geldi.

Enflasyon artışı, alım gücünün azalması, dünyadaki olumsuz ekonomi ortamı esnafın borçlarının birikmesine neden olunca, esnaf ve sanatkarların bağlı olduğu teşkilatı da bir çözüm arayışına gitti.

"Sıfır faizli ve uzun vadeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın "sıfır faizli ve uzun vadeli" yeni bir yapılandırma istediğini bildirdi.

Esnaf; kredi, SGK ve vergi borcunu ödemek için yapılandırma talep etti

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sonrası esnaf ve sanatkarların birikmiş kredi, SGK ve vergi borcunu ödeyebilmesi için en büyük isteğinin yeni bir borç yapılandırması olduğunu belirtti.

Esnaf, nefes kredisi istiyor

AA'nın haberine göre iki milyonu aşkın esnafın, birikmiş borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli ve uzun vadeli yeni bir yapılandırmanın şart olduğunu aktaran Palandöken, yapılandırmayla esnafa sicil düzenlenmesi de sağlanarak "nefes kredisi" verilmesi gerektiğini ifade ederek. "Sadece kamu bankaları değil, özel bankalar da ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarlar için düşük faizli kredi imkanı sunmalı. Krediler ile yeni iş yeri açacak olan genç girişimcilerin de önü mutlaka açılmalı." değerlendirmesinde bulundu.