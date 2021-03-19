Esnafa kredi yapılandırması: Gecikme faizlerinden vazgeçilecek

Halk Bankası'ndan kullandırılan kredilerin gecikme faizlerinden vazgeçilerek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafın kredi ödemelerine yönelik atılan yapılandırma adımları hakkında açıklamalarda bulundu.

Halk Bankası'ndan kullandırılan kredilerin gecikme faizlerinden vazgeçilerek anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacağını kaydeden Pekcan, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

BAKAN AÇIKLAMASI

"Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi.





"18 AY TAKSİTLENDİRME İMKANI SUNULDU"

TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlatıldı.

"6 AY ÖTELENDİ"

Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri, faizsiz 6 ay süreyle ötelendi.

Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."