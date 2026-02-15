Et ve Süt Kurumu, besilik hayvanların teslimat sürecini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Et ve Süt Kurumu (ESK), regülasyon faaliyetleri kapsamında üreticilere tedarik edilen besilik hayvanların teslimat süreçlerinde aksamalar yaşandığına yönelik iddialara yanıt verdi.

Kurum, kamuoyunu bilgilendirmek adına bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtti.

520 BİN BAŞ BESİLİK HAYVAN TEDARİK YETKİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kuruma, 2025 yılı için 120 bin başı Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) aracılığıyla alınan başvurular olmak üzere toplam 520 bin baş besilik hayvan tedarik yetkisi verildiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"400 BİN BAŞ BESİLİK HAYVAN TESLİM EDİLDi"

Bugüne kadar 9 bin 399 besicimize yaklaşık 400 bin baş besilik hayvan teslim edilmiş olup sevkiyat ve teslimat süreçleri planlanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

"TESLİMATLAR MART AYINDA TAMAMLANACAK"