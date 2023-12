Haberler



Et ve Süt Kurumu'ndan yüksek et fiyatlarına karşı adım Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi kapsamında kesimlik hayvan satışı yapılacağını açıkladı.