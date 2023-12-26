Et ve Süt Kurumu'ndan yüksek et fiyatlarına karşı adım Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi kapsamında kesimlik hayvan satışı yapılacağını açıkladı.

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Son dönemde yüksek artış gösteren kırmızı et fiyatları için harekete geçildi.

Et ve Süt Kurumu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Kırmızı et endüstrisi alanında faaliyet gösteren firmalara kesimlik sığır satışı yapılacağını bildiren Et ve Süt Kurumu'nun internet sitesinden detaylar paylaşıldı.

Başvurular başlıyor

Kurumun kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi olduğu anımsatılarak, "Bu kapsamda kırmızı et endüstrisi alanında (şarküteri üretimi yapan) faaliyet gösteren firmalara etçi ve kombine ırklardan ortalama 700 kilogram canlı ağırlığında kesimlik sığır satışı yapılacaktır" ifadesine yer verildi.

Kesimlik büyükbaşların teslimatının Derince-Bandırma Limanı'nda yapılacağı ve teslimattan itibaren üç gün içerisinde kurum personeli gözetiminde kesimlerin gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada başvuruların 27 Aralık 2023 ile 8 Ocak 2024 arasında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne yapılacağı belirtildi.

Satış fiyatı açıklandı

Açıklamada elde edilecek karkas etlerin fiyatlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi: