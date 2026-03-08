Ethereum kurucularının ETH satışları piyasayı sarstı

Dünyadaki jeopolitik sorunlar "riskli varlık" olarak değerlendiren kripto paralarla ilgili düşüş devam etti.

Ethereum fiyatı kritik 2 bin dolar eşiğinin altında seyrederken kurucu isimlerden gelen yüksek tutarlı satışlar, piyasada dikkat çekti.

Jeffrey Wilcke'nin son 24 saatte yaklaşık 158 milyon dolarlık ETH'yi borsaya aktarması arz baskısı tartışmalarını gündeme taşıdı. Wilcke’nin son yıllardaki transferleri yarım milyar doları aşarken, Vitalik Buterin'in de "tasarruf dönemi" kapsamında milyonlarca dolarlık ETH satışı yapması yatırımcıların odağını kurucu hareketlerine çevirdi.

Kripto para piyasasının ikinci büyük varlığı olan Ethereum (ETH), fiyat bazında 2 bin dolar seviyesindeki psikolojik eşiğin altında tutunmaya çalışırken, projenin kurucu isimlerinden gelen satış haberleri dikkat çekiyor.

Blockchain analiz platformu Onchain Lens'in paylaştığı verilere göre, Ethereum'un kurucu ortaklarından Jeffrey Wilcke, elindeki devasa ETH varlığının önemli bir kısmını borsaya taşıdı.

VARLIKLARI DÜZENLİ ŞEKİNDE NAKTE ÇEVİRİYOR

Wilcke, son 24 saat içerisinde yaklaşık 158,31 milyon dolar değerindeki 79.859 ETH'yi Kraken borsasına aktardı. 2019 yılında Ethereum'daki aktif geliştiricilik görevinden ayrılan ve rotasını kendi oyun şirketine kıran Wilcke'nin, kendisine tahsis edilen varlıkları düzenli aralıklarla nakde çevirdiği biliniyor.

Bu son işlemin ardından Wilcke'nin cüzdanında yaklaşık 31,66 milyon dolar değerinde 16.037 ETH kaldığı belirtiliyor. Analistler, Wilcke'nin son yıllarda borsalara aktardığı toplam tutarın 500 milyon doları aştığını vurgularken, bu durumun piyasa için bir "sürpriz" niteliği taşımadığını ifade ediyor.

VİTALİK BUTERİN DE "TASARRUF DÖNEMİ" İÇİN SATIŞTA

Varlıklarını azaltan tek kurucu ortak Wilcke değil. Ethereum'un vitrin ismi Vitalik Buterin de 2026'nın ilk çeyreğinde benzer bir strateji izliyor. Buterin, Ocak 2026'da Ethereum Vakfı'nın (EF) operasyonel giderlerini karşılamak ve "tasarruf dönemi” finansmanını sağlamak amacıyla bir plan duyurmuştu.

Buterin, bu plan kapsamında 16.384 ETH'yi elden çıkaracağını kamuoyuyla paylaşmıştı. Veriler, Buterin'in Şubat sonu ve Mart başı itibarıyla yaklaşık 40 milyon dolar değerinde, 19.300'den fazla ETH satışı gerçekleştirdiğini gösteriyor.