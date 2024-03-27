Etiyopya Bankası sistem arızasına müdahale etti! Fonların yüzde 78'ini kurtardı Etiyopya Ticaret Bankası, sistem arızası yaşadı. Aksaklık sırasında 25 bin 761 müşteri yetkisi olmadan işlem yaptı. Banka sistem arızasına müdahale etti ve sorunun yüzde 78'ini çözdü.

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1942'de kurulan Etiyopya Ticaret Bankası, 20 milyondan fazla müşterisi ve yaklaşık 23 milyar dolarlık toplam varlıklarıyla Doğu Afrika'nın en büyük bankalarından biri.

Bankada 16 Mart'ta gerçekleşen aksaklık, 25 bin 761 müşterinin yetkisiz işlemler yapmasına neden oldu ve 801,4 milyon Etiyopya birrinin yani yaklaşık 14 milyon dolarlık hırsızlık riskine yol açtı.

Etiyopya Ticaret Bankası'nın başkanı dün gazetecilere verdiği demeçte, devlete ait Etiyopya Ticaret Bankası'nın son sistem arızasından etkilenen fonlarının yüzde 78'ini kurtardığını söyledi.

Risk altındaki 12 milyon dolarlık birri geri alındı

Bankanın çabaları, risk altındaki toplam tutarın 662,9 milyon birrinin (yaklaşık 12 milyon dolar) geri alınmasıyla sonuçlandı.

3 milyon dolarlık birri takip ediliyor

Başkana göre banka, diğer bankalarda tutulan bu fonları dondurmak için gerekli önlemlerle birlikte kalan 178 milyon birri (yaklaşık 3 milyon dolar) aktif olarak takip ediyor.

İlk kurtarma operasyonlarında, yeterli fona sahip 10 bin 727 müşteriden 44,6 milyon birr (yaklaşık 79 bin dolar) geri alındı, ardından bakiyesi yetersiz olan 15 bin 8 müşteriden 205,8 milyon birr ise (yaklaşık 7 milyon dolar) kısmen geri alındı.

9 bin 300 kişi gönüllü olarak tutarın tamamını geri ödedi

Yaklaşık 9 bin 300 kişi, gönüllü olarak tutarın tamamını geri ödedi ve 5 bin 160 kişi kısmi tutarları iade etti.

"567 müşteri henüz parayı iade etmedi"

Ancak başkan gazetecilere verdiği demeçte, 567 müşterinin henüz parayı iade etmediğini, bunun da bankayı yasal yollara başvurmaya yönelttiğini söyledi.

Soruşturmalar sürüyor

Sistem arızasına ilişkin soruşturmalar devam ediyor ve ön bulgular, sorunun yakın zamanda yapılan bir sistem yükseltmesinin neden olduğu işlem iptallerine bağlandığını gösteriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)