Vodafone ve Samsung’dan Mobil Dünya Kongresi’nde yeni 5G’li cihaz iş birliği

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 5G’ye hazırlık sürecinde müşterilerinin doğru telefona erişimini kolaylaştırmaya devam ediyor. Mobil Dünya Kongresi’nde Samsung ile yeni bir iş birliğine imza atan şirket, global akıllı cihaz pazarının önde gelen markasıyla halihazırda sürdürdüğü güçlü iş birliğini büyütüyor. Vodafone, Samsung’un “Yapay Zekâ Destekli Telefon” (AI Phone) çağını başlatan yeni nesil Galaxy S26 serisi için de özel avantajlar sunarak 5G portföyünü zenginleştirmeye ve müşterilerine yeni nesil deneyimler sunmaya devam edecek.

Bu yeni anlaşmayla, Vodafone ve Samsung 2025 yılında sınıfında dünyanın en çok satan cihazı olan ve Türkiye’deki en erişilebilir 5G uyumlu Samsung modeli olarak öne çıkan Galaxy A16 5G ile yakaladığı ivmeyi her kesimin 5G teknolojisine erişebilmesi hedefiyle bir adım öteye taşıyor.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:

Vodafone olarak, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti sunan mobil operatör markasıyız. 5 kıtada edindiğimiz 5G tecrübemizi Türkiye pazarında güçlü global teknoloji iş birlikleriyle birleştiriyoruz. 5G’ye geçiş sürecinde yalnızca altyapıyı değil, müşterilerimizin yeni nesil dijital deneyimlere hazır olmasını da odağımıza alıyoruz. Samsung iş birliğiyle, mevcut ortaklığımızın kapsamını genişletiyoruz. Amacımız, toplumun her kesiminin 5G teknolojisine erişmesini mümkün kılmak. Türkiye’nin en geniş 5G uyumlu telefon portföyüne sahip operatör olarak, Samsung ürün ailesi içinde her seviyeden kullanıcıya uygun ürünler için en geniş ödeme seçenekleri ve cazip fırsatlar sunarak tüm Türkiye’deki 5G penetrasyonunun artması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dünyanın bir numaralı 5G markası olarak, dünyanın en güçlü teknoloji oyuncularıyla bir araya gelerek dijital dünyanın potansiyelini Türkiye’de gerçek deneyimlere dönüştürmeye devam edeceğiz.

Samsung Türkiye CEO’su Billy Kim ise şöyle konuştu:

Samsung Türkiye olarak Vodafone ile stratejik güç birliğimizi büyüterek global çapta öncüsü olduğumuz 5G altyapısının Türkiye’de de yaygınlaşmasına katkımızı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu güçlü ortaklığımız aracılığıyla Galaxy AI’ın şimdiye kadarki en üstün ve güvenli özellikleriyle donatılmış, daha az çabayla daha fazlasını yapmaya yardımcı olan, 5G destekli yeni amiral gemisi S26 serimizi de daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı bulacağız. Düzenleyeceğimiz özel kampanyalarla Vodafone müşterileri S26 serimiz başta olmak üzere tüm 5G’li cihazlarımıza uygun şartlarla kolayca ulaşabilecek. 5G ekosisteminin geliştirilmesine yönelik olarak da Vodafone gibi güçlü yol arkadaşlarımızla birlikte Türkiye’de yeni nesil bağlantı teknolojilerinin yaygınlaşması için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

TELEFONLARA İLK DEFA ÜCRETSİZ 5 YIL GARANTİ

Vodafone ve Samsung, Türkiye’de bir ilke imza atarak seçili 5G uyumlu telefon modellerinde ücretsiz 5 yıl garanti sunuyor. Bu kapsamda, Samsung’un fiyat performans ürünü Samsung Galaxy A17 5G modeli de Türkiye’de ilk defa ücretsiz 5 yıl garanti imkânıyla tüm Türkiye’de Vodafone kanallarında satışa sunuluyor. Ayrıca Vodafone FLEX çatısı altında, tüm Türkiye 5G’ye hazır olsun diye Samsung ürün ailelerinde, kişiye özel teklifler ve esnek ödeme yöntemleri sunuluyor.

YENİ GALAXY S26 SERİSİNE ÖZEL AVANTAJLAR

Vodafone 5G’nin sunacağı ultra hızlı bağlantı altyapısı Samsung’un yeni nesil yapay zekâ destekli cihazları Galaxy S26 serisi ile buluşturularak müşterilere yalnızca hız değil, kişiselleştirilmiş dijital deneyim sunulacak. 25 Şubat’ta ön satışa başlayan ve 18 Mart’ta satışa sunulacak olan 5G uyumlu yeni Samsung Galaxy S26 serisi, güçlü donanımı, dünyada ilk gizlilik ekranı (privacy display) özelliği, Samsung’un en iyi kamera sistemi ve geliştirilmiş yapay zekâ deneyimleri ile günlük işleri bugüne dek hiç olmadığı kadar kolaylaştırmayı vadediyor. Vodafone FLEX’in esnek ödeme yöntemleri sayesinde müşteriler ister faturaya ek 3 taksit, ister peşin ödeme yöntemiyle Galaxy dünyasının en yeni serisine sahip olabilecek. Vodafone, “eskiyi getir yeniyi götür” indirimleri ve kişiye özel sunduğu Galaxy S26 teklifleriyle tüm Türkiye’yi 5G’ye hazırlamaya devam edecek.