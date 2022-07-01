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    Euro Bölgesi’nde enflasyon haziranda rekor kırdı

    Euro Bölgesi'nin haziran ayı enflasyonu açıklandı.
    • 01.07.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 13:16
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    Euro Bölgesi’nde enflasyon haziranda rekor kırdı

    Tüm dünyanın gözü kulağı, resesyon endişesinden dolayı açıklanan ve açıklanacak enflasyon oranlarına yöneldi.

    Kayıtlardaki en yüksek enflasyon

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayınladı. Bu aşamada gelen Euro Bölgesi’nde enflasyon verisi, haziran ayında yüzde 8,6’ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı.

    Euro Bölgesi'nde enflasyon, haziranda aylık bazda ise yüzde 0,8'e ulaştı.

    Enerji ve gıda fiyatları etkilendi

    Haziranda enflasyonun ana itici gücü, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle keskin şekilde yükselen enerji ve gıda fiyatları oldu. Euro Bölgesi'nde haziran ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 41,9 ile enerjide gerçekleşti.

    Enerjiyi, yüzde 8,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 4,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3,4 ile hizmetler izledi.

    Enflasyon, Estonya'da yüzde 22 oldu

    Enflasyon, haziran ayında Fransa'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 10, İtalya'da yüzde 8,5, Hollanda'da yüzde 9,9, Belçika'da yüzde 10,5, Estonya'da yüzde 22 ve Litvanya'da yüzde 20,5 seviyesinde ölçüldü.

    25 yılın en yükseği

    Euro Bölgesi'nde geçen ay enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı. Son 7 aydır art arda yükselişini sürdüren enflasyonun Euro Bölgesi kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştı. Enflasyon, geçen yazdan bu yana sürekli artarken geçen aylarda da zirve yapmıştı.

    Enflasyonda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefi, şimdiden 4 katından fazla aşıldı. ECB, haziran ayı başındaki Yönetim Konseyi toplantısında, temmuz ayında 0,25 puanlık faiz artırımına işaret etmişti. Bu, 11 yıl içindeki ilk faiz artışı olacak. Banka ayrıca, eylülde faiz oranlarını daha da sert bir şekilde artırabileceğinin sinyallerini verdi. Bu da ana faiz oranının bu yıl bölgede pozitife dönebileceği anlamına geliyor.

    Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi arttı

    Bu arada, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi, Euro Bölgesi'nde enflasyon verisinin ardından 3,5 baz puan artarak yüzde 1,4 seviyesine çıktı.

    Euro Bölgesi’nde enflasyon haziranda rekor kırdı #1


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