Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 10,6'ya ulaştı

Eurostat'ın verilerine göre, Euro Bölgesi'nin enflasyonu ekimde çift haneye ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini paylaştı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 9,9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10,6'ya çıktı.



Bugüne kadar ulaşılan en yüksek seviye

Euro Bölgesi'nde açıklanan nihai veriler, enflasyonun enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların etkisiyle ekimde kayıtlardaki en yüksek seviyeyi işaret etti.

Euro Bölgesi'nde öncü verilerde yüzde 10,7 olarak açıklanan ekim ayı enflasyonu yüzde 10,6'ya revize edilse de kayıtlardaki en yüksek orana işaret etti.

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde, bir önceki aya göre ise yüzde 1,5 artış kaydetti.

En fazla yüzde 41,5 ile enerji yükseldi

Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık artış yüzde 41,5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,3 ile hizmetler izledi.

Estonya'da yüzde 22,5 artış yaşandı

AA'nın haberine göre, enflasyon, ekim ayında Estonya'da yüzde 22,5, Litvanya'da yüzde 22,1, Letonya'da yüzde 21,7 ve Hollanda'da yüzde 16,8 oldu. Aynı dönemde Almanya'da yüzde 11,6 artan TÜFE, Avusturya'da yüzde 11,5, İtalya'da yüzde 12,6 ve Fransa'da yüzde 7,1 yükseldi.