Euro Bölgesi'nin eflasyonu açıklandı Euro Bölgesi'nde işsizlik şubatta sabit kaldı, yıllık enflasyon martta yüzde 2,4 oldu.

AA

Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin enflasyonu ve işsizlik verileri merakla bekleniyordu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ocak ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, şubatta aynı seviyeyi korudu.

Euro Bölgesi'nde de ocakta yüzde 6,5 olan işsizlik, şubatta değişmedi.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Euro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

Şubatta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,5

Şubatta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,5, Yunanistan'da yüzde 11, İsveç'te yüzde 8,1, İtalya'da yüzde 7,5, Fransa'da yüzde 7,4 oldu.

AB'de işsiz sayısı, şubatta 13 milyon 249 bin olarak hesaplandı.

Bu kişilerin 11 milyon 102 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Şubat ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 899 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 319 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,8, Euro Bölgesi'nde yüzde 14,6 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 2,4 oldu

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,4 seviyesinde tespit edildi. TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,8 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri, martta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması yönündeydi.

En yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4 ile hizmetlerde gerçekleşti

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri fiyatları yüzde 1,8 geriledi.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise martta yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 0,9 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre enflasyon martta Almanya'da yüzde 2,3, Fransa'da yüzde 2,4, İtalya'da yüzde 1,3 ve İspanya'da yüzde 3,2 olarak belirlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)