Euro Bölgesi'nin inşaat üretimi mart ayında düştü Bugün küresel piyasaların merak ettiği verilerden birisi olan Euro Bölgesi'nin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi düşüş yönünde açıklandı.

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin inşaat üretim verilerini yayınladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 2,4 düştü. İnşaat üretimi, 2022'nin mart ayına göre de yüzde 1,5 geriledi.

AB'de de inşaat üretimi, martta önceki aya kıyasla yüzde 1,9, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,2 düşüş gösterdi.

Avusturya'da yüzde 10,9 gerileme yaşandı

İnşaat üretimi, Avusturya'da yüzde 10,9, Slovakya'da yüzde 10,3 ve Almanya'da ise yüzde 4,6 geriledi.

En fazla artış yüzde 4,1 ile Romanya'da

AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 4,1 ile Romanya'da, yüzde 3,2 ile Slovenya'da ve yüzde 1,6 ile Portekiz'de ölçüldü.

En fazla düşüş Avusturya'da

En fazla düşüş ise yüzde 10,9 ile Avusturya'da, yüzde 10,3 ile Slovakya'da ve yüzde 4,6 ile Almanya'da kaydedildi.

Yıllık bazda

Yıllık bazda ise inşaat üretimi Slovenya'da yüzde 28,3, Romanya'da yüzde 17,7 ve Hollanda'da yüzde 4,2 artarken, Slovakya'da yüzde 10,3, Macaristan'da yüzde 9,8 ve Çekya'da yüzde 6,1 düştü.