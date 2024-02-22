Euro Bölgesi'nin ocak ayı enflasyonu açıklandı Euro Bölgesi'nin ve AB'nin enflasyonu ocak ayında beklentiler dahilinde geriledi. Ocak ayında Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,8 ve AB'de ise yüzde 3,1 oldu.

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ocak ayı enflasyon verilerini yayınladı.

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,9'dan yüzde 2,8 seviyesine geriledi.

TÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,4 düştü.

Piyasa beklentileri, ocakta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,8, aylık yüzde eksi 0,4 olması yönündeydi.

Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle uyumlu geldi.

AB'de yıllık enflasyon, ocakta yüzde 3,1'e geriledi

AB'de de aralıkta yüzde 3,4 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 3,1'e geriledi. AB'de TÜFE, ocakta aylık bazda ise yüzde 0,2 düştü.

En yüksek yıllık enflasyon hizmetlerde

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,73 ile hizmetlerde gerçekleşti.

Hizmetleri, yüzde 1,13 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,53 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0,62 geriledi.

Romanya'da enflasyon yüzde 7,3 oldu

AB uyumlu verilere göre enflasyon ocakta Romanya'da yüzde 7,3, Estonya'da yüzde 5, Hırvatistan'da yüzde 4,8, Polonya'da yüzde 4,5, Slovakya'da yüzde 4,4, Avusturya'da yüzde 4,3, Bulgaristan'da yüzde 4, Macaristan ve Malta'da yüzde 3,7, İspanya'da yüzde 3,5 ve İsveç'te yüzde 3,4 olarak belirlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)