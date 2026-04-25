'Ev Sahibi Türkiye' projesiyle 2 milyon kişiye konut hedefi

Ankara’da yürütülen sosyal konut hamlesi kapsamında “Ev Sahibi Türkiye” projesine ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, geniş kapsamlı konut projesinin hem sosyal hem ekonomik etkilerine dikkat çekti.

İSTANBUL'DA KURA HEYECANI

Duran, İstanbul’da gerçekleştirilecek kura çekimiyle 100 bin konutun hak sahiplerinin belirleneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak törenin 3 gün süreceği belirtildi.

81 İLDE 500 BİN SOSYAL KONUT

TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konutun hayata geçirileceği ifade edildi. Projenin ülke genelinde büyük bir dönüşüm hedeflediği vurgulandı.

2 MİLYON KİŞİYE GÜVENLİ YAŞAM ALANI

Duran, proje kapsamında en az 2 milyon vatandaşın afetlere dayanıklı, modern ve güvenli konutlara uygun şartlarda kavuşacağını belirtti. Bu adımın sadece konut değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

EKONOMİYE GENİŞ KATKI BEKLENİYOR

Açıklamada, konut projesinin 300’den fazla sektörü harekete geçireceği ve istihdama önemli katkı sağlayacağı belirtildi. Projenin ekonomik canlılık oluşturacağına dikkat çekildi.

Duran, “Ev Sahibi Türkiye” projesinin mahalle kültürünü koruyan sosyal donatılarıyla birlikte güçlü Türkiye’nin sosyal devlet anlayışının somut bir örneği olduğunu ifade etti. Projenin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.