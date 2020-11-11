Fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, 6 milyon 870 bin lira idari para cezası

Fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, 6 milyon 870 bin lira idari para cezası

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayet başvuruları üzerine Türkiye genelinde başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerini artırdı.

81 ilde marketler, pazar yerleri ve toptancılarda arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarını tespit etmek amacıyla fiyat değişimleri incelemeye alınıyor.

208 FİRMAYA PARA CEZASI

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Bakanlık, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kestiğini duyurdu.

Kurulun idari yaptırım uyguladığı konulardan 166’sının toptan sebze meyve olduğu, 20’sinin ise temel gıda ve diğer ürünlerle ilgili olduğu belirtildi.

Öte yandan, 788 başvurunun incelemesi ve savunma sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, 6 milyon 870 bin lira idari para cezası ViDEO







303 FİRMA VE ŞAHSA 13 MİLYON LİRA CEZA

Diğer taraftan ürünlerin fiyatlarındaki haksız artışlar ve koronavirüs salgını kapsamında Reklam Kurulunca yürütülen denetimler neticesinde 303 firma/şahıs hakkında toplam 13,3 milyon TL idari para cezasının uygulandığı bildirildi.

Bakanlıktan denetimlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 2020 yılı ilk 8 ay itibariyle fiyat etiketi düzenlemeleri kapsamında 16 bin 936 firma denetlenmiş, aykırılığı tespit edilen 2 bin 997 ürün etiketi için 1,2 milyon TL tutarında para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak gerek resen gerekse vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla denetimler tüm Türkiye genelinde hız kesmeden devam edecek ve bu tür uygulamalara geçit verilmeyecektir." denildi.