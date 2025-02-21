Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Ayşegül Atik de yıllar önce kamu spotunda "bir alışveriş, bir fiş" sloganıyla benzer bir uyarıda bulunmuştu.

Ancak fişleri almak yeterli değil, saklamak da gerekiyor. Alışveriş fişlerini saklamak, özellikle Ramazan öncesi ve sonrasında yaşanan fahiş fiyat artışlarını tespit etmede kolaylık sağlıyor.

FİŞLERİ KARŞILAŞTIRIN, FAHİŞ FİYATI E-DEVLET'TEN BİLDİRİN

Örneğin Ramazan öncesinde 80 liraya satılan hurma, şu anda 120 liraya satılıyor. Daha öncesinde yapılan alışverişin fişiyle Ramazan ayında yapılan alışveriş arasında fark varsa, bunun fotoğrafı çekilip, e-devlet üzerinden şikayette bulunulabilir.

Arama kutucuğundan haksız fiyat yazılabilir. Bilgilier girildikten sonra, şikayet edilecek olan firmayı hangi konuyla alakalı fahiş fiyat olduğuna dair resmi de ekleyip, adres seçildikten sonra şikayet tamamlanıyor. Ticaret Bakanlığı da yapılan şikayeti değerlendirip gerekli cezayı uyguluyor.