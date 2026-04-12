Uludağ’da kar zirvede, ziyaretçi dipte

Türkiye’nin gözde kış turizm merkezlerinden Uludağ’da ilginç bir tablo yaşanıyor. Kar kalınlığı zirveye ulaşmasına rağmen tatilci sayısındaki düşüş, sezonun beklenenden erken kapanmasına neden oldu.

KAR VAR AMA İLGİ YOK

Nisan ayında kar kalınlığının 145 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, sezon boyunca dolup taşan pistler bu kez boş kaldı. 8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden yalnızca 5’i hizmet verirken, 8 misafirhaneden ise sadece 2’si açık kaldı.

FİYATLAR DÜŞTÜ, TALEP ARTMADI

Sezon içinde kişi başı konaklama ücretlerinin 8 bin ila 42 bin lira arasında değiştiği kayak merkezinde, açık olan oteller fiyatlarını düşürdü. Buna rağmen talepte beklenen artış yaşanmadı. Şu an gecelik iki kişilik konaklama ücretleri 6 bin 500 ile 13 bin lira arasında seyrediyor.

PİSTLER ÇOCUKLARA KALDI

Yoğunluk beklenen hafta sonlarında bile ziyaretçi sayısının düşük olması nedeniyle kayak pistlerinde sessizlik hakim. Kayakseverlerin yerini ise kızakla kayan çocuklar aldı.

İşletmeci Soner Aydın, sezonun beklentilerin çok altında geçtiğini belirterek, “Kar var ama müşteri yok. Birçok otel kapandı. İnsanlar ekonomik sebeplerle gelemiyor” dedi.

Ziyaretçilerden Mehmet Salih Okur ise boş pistlerin keyfini çıkardıklarını ifade ederek, “Kalabalık yok, istediğimiz gibi kayıyoruz. Uludağ adeta bize kaldı” diye konuştu.

OTELLER ARZ-TALEBE GÖRE KAPANDI

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Burak Beceren, düşük talep nedeniyle işletmelerin kapanmak zorunda kaldığını belirtti. Beceren, bölgede sınırlı sayıda otelin hizmet verdiğini ve yalnızca bazı telesiyejlerin çalıştığını aktardı.

Hava sıcaklığının gündüz 1, gece ise sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Uludağ’da, hafta boyunca kar yağışı beklenmezken, sezonun fiilen sona erdiği değerlendiriliyor. Karın bol olmasına rağmen yaşanan bu durgunluk, turizm sektöründe dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.