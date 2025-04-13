Faizde kritik viraj 17 Nisan'da

Enflasyonla mücadele programında, son 4 aydan bu yana faiz indirimi sürecine geçilmişti.
Ancak ekonomistlere göre, 19 Mart operasyonlarının piyasalardaki şok dalgası ekonomi yönetimini tekrar faiz silahına sarılmaya itti.
Bu hafta 17 Nisan’da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı iç ve dış piyasalara verilecek mesaj açısından kritik hale geldi.
BEKLENTİ TERSİNE DÖNDÜ
19 Mart öncesi nisanda da faiz indirimi beklentisi ağırlıktayken operasyon sonrası bu beklenti tersine döndü.
FAİZİN İNDİRİLMESİ DEĞİL SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYOR
Dolayısıyla PPK’nın 17 Nisan’da faiz indirme ihtimali düşük görülüyor. Politika faizinin yüzde 42,5’ta sabit tutulup hazirana toplantısına kadar faize dokunulmaması öne çıkan beklenti.
Eldeki son seçenek ise 100-150 puanlık faiz artışına gidilmesi.
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