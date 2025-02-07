FAO: Dünya gıda fiyatları endeksi ocak ayında düştü

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Dünya gıda fiyatları ocak ayında şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki keskin düşüşün etkisiyle bir önceki aya göre geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Ocak 2025'te 124,9 puana düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 daha yüksek bir seviyede seyretti.

Aralık'ta 127 olarak açıklanan endeks revize edilmedi.

ŞEKER FİYATLARI DÜŞTÜ

Şeker fiyatları bir önceki aya göre yüzde 6,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 düştü.

BİTKİSEL YAĞ FİYATLARI GERİLEDİ

Bitkisel yağ fiyatları ise aylık olarak yüzde 5,6 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 daha yüksek seviyede seyretti.