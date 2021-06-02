Fatih Dönmez: Alman girişimleri, Türk enerji sektörüne 25 milyar euro yatırım yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Alman girişimlerinin, Türk enerji sektörüne 25 milyar euro yatırım yapıp, 15 binin üzerinde istihdam sağladığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3'üncü Türk-Alman Enerji Forumu’na video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakanı Dönmez, konferasta yaptığı konuşmada Alman enerji şirketleri ve finans kurumlarının, Türkiye'deki enerji sektörüne 25 milyar euro yatırım yaparak, 15 binin üzerinde istihdam sağladığını aktardı.

"ENERJİ SEKTÖRÜNDE 15 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAM SAĞLANDI"

Bakan Dönmez, "Ülkemizin enerji sektöründe son 18 yıldaki yeniden yapılanma ve serbestleşme sürecinde, Alman enerji şirketleri ve finans kurumları, teknolojilerini, uzmanlıklarını ve bilgilerini ülkemize getirerek önemli rol oynamışlardır. Bu şirketler, ortaklarıyla birlikte ülkemizin enerji sektörüne yaklaşık 25 milyar euro yatırım yapmış ve 15 binin üzerinde istihdam sağlamıştır." dedi.

TÜRKİYE'NİN İHRACATINDA BİRİNCİ

İkili ticaret hacminin geçen yıl 38 milyar dolara ulaştığını aktaran Dönmez, bu dönemde Almanya'nın 16 milyar dolar ile Türkiye'nin ihracatında birinci, ithalatında ise 21 milyar 700 milyon dolarla ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

ENERJİ ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ARTTI

Türk-Alman Enerji Forumu'nun 2018'de gerçekleştirilen ikinci toplantısının, enerji alanındaki iş birliğini artırdığına işaret eden Dönmez, şöyle devam etti:

ÇALIŞMA GRUPLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERİN SOMUT PROJELERE VE İŞ BİRLİKLERİNE DÖNÜŞMESİ BEKLENİYOR

"Forum kapsamında oluşturulan 5 çalışma grubu tarafından, iki ülkenin kamu ve özel sektörünün enerji alanında iş birliği yapabileceği alanlar ve odaklanabileceği projeler üzerinde yoğun çalışmalar yürütülmekte. Salgına rağmen, çevrim içi toplantılar ve çalıştaylarla başta yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği olmak üzere, enerji altyapısı, elektrik ve gaz piyasalarındaki düzenlemeler ve termik santrallerin esnekleştirilmesi alanlarında bilgi birikimi ve tecrübeler paylaşıldı. Bundan sonraki süreçte de çalışma grupları tarafından yürütülecek faaliyetlerin somut projelere ve iş birliklerine dönüşmesini temenni ediyorum."