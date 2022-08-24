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    Fatih Dönmez, Katar'da mevkidaşı Al-Kaabi ile görüştü

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile yenilenebilir enerji ve hidrokarbon aramalarındaki gelişmeleri görüştü.
    • 24.08.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 12:19
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    Fatih Dönmez, Katar'da mevkidaşı Al-Kaabi ile görüştü

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji alanındaki iş birliğini geliştirmek için dün Umman'da temaslarda bulundu. Bakan Dönmez'in ikinci durağı, bugün Katar'ın başkenti Doha'da mevkidaşı Al-Kaabi ile yaptığı görüşme oldu.

    Yenilenebilir enerji ve hidrokarbon aramalarındaki gelişmeler konuşuldu

    Ziyaret kapsamındaki heyetler arası görüşmede, Türkiye'nin son yıllarda hızla mesafe katettiği yenilenebilir enerji ve hidrokarbon aramalarındaki gelişmeler ele alındı.

    Fatih Dönmez, Katar da mevkidaşı Al-Kaabi ile görüştü #1

    Türk heyeti

    Dönmez'e, ziyaretinde Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Öztürk Selvitop ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı Zühtü Batı eşlik etti.

    Fatih Dönmez, Katar da mevkidaşı Al-Kaabi ile görüştü #2


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