Fatih Dönmez'den 'kış hazırlıkları' paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından "kış hazırlıkları" paylaşımı yaptı.

Elektrik dağıtım alanında yapılan bakımların zorluğu ve yapılan faaliyetlerin koşullarına kış ayları gelmeden önce dikkat çekildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) helikopterle gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin videoyu "kış hazırlıkları" başlığıyla paylaştı.

Zor şartlarda hat bakım çalışmaları

Fatih Dönmez, sosyal medya hesabında yer verdiği videoda, TEİAŞ ekiplerinin hat bakım çalışmaları ve ikaz küresi montaj çalışmaları yer alıyor.

Yüksek gerilim hatlarında izolatör temizliği

AA'nın haberine göre, "Kış hazırlıkları" başlığıyla paylaşılan görüntülerde ayrıca saf su ile gerçekleşen yüksek gerilim hatlarında izolatör temizliği de bulunuyor.

Kış hazırlıkları - Video