Fatih Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte ABD'ye giden TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu yetkilileriyle bir araya geldi.

AA

Washington'da düzenlenen uluslararası düzeydeki toplantılarda Türkiye adına önemli kazanımlar elde edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmacı olarak katıldığı ve yatırımcılara seslendiği toplantılarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileriyle görüştü.

Görüşmeye, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ile IFC Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer'in katıldı.

Görüşmede TCMB Başkanı Karahan'a, TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan da eşlik etti.

TCMB, Brezilya ve Kazakistan Merkez Bankaları arasında mutabakat zaptı

Merkez Bankası ile Brezilya ve Kazakistan Merkez Bankaları arasında, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşmalar kapsamında, işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Brezilya Merkez Bankası ile mutabakat zaptı

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Brezilya Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptına, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto tarafından ABD'nin başkenti Washington'da imza atıldı.

Kazakistan Merkez Bankası ile mutabakat zaptı

TCMB ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki mutabakat zaptına da Fatih Karahan ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından Washington'da imza atıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)