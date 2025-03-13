Fatih Karahan: Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşacağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, önemli açıklamalar yaptı.

Fatih Karahan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle sıralandı:

Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz.Önümüzdeki dönemde de politika faizini belirlerken önceliğimiz dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlamak olacak.