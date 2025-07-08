Fatura Yükü Hafifliyor: 600 TL Destek Hesaplara Yatacak

Ziraat Bankası, bireysel müşterilerine yönelik cazip bir kampanyayı hayata geçirdi.

Otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilere, 600 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor.

Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon ve televizyon gibi faturalar için Bankkart kredi kartına verilen her yeni otomatik ödeme talimatına 150 TL Bankkart Lira hediye edilecek.

Dört yeni talimat veren müşteriler ise toplamda 600 TL’ye kadar kazanç sağlayabilecek.

600 TL FATURA DESTEĞİ

2 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler 600 TL’ye varan Bankkart Lira kazanabilecek.

Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon ve televizyon faturaları için verilen her yeni otomatik ödeme talimatı, 150 TL Bankkart Lira kazandırıyor. Toplamda 4 talimat veren bireysel müşteriler, 600 TL’ye kadar ödül alabilecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin 31 Temmuz 2025’e kadar fatura talimatını vermesi ve en az bir kez tahsilatın gerçekleşmesini sağlaması gerekiyor. Tüm şartları karşılayan müşterilerin ödülleri ise 15 Ağustos 2025 tarihinde kartlarına yüklenecek.

Kampanyanın detayları için tıklayınız.