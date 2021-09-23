Fed Başkanı Powell, kasım ayında varlık alımlarının azaltılabileceğini söyledi

Fed dün faiz kararını açıklayarak sabit bıraktığını ilan etti. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Fed Başkanı Powell da varlık alımlarının azaltımı için kasım ayını gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

"VARLIK ALIMLARININ ETKİSİ AZALDI"

Powell, varlık alımlarının ekonomideki toparlanmada önemli rol oynadığını ancak etkisinin azaldığını kaydederek, "Varlık alımlarının gelecek yılın ortasında sonlanmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Eğer iş gücü verileri beklentilerimizle uygun gerçekleşirse Kasım'da bile varlık alımlarını azaltmaya başlayabiliriz." dedi.

“VARLIK ALIMLARININ AZALTILMASININ FAİZ ARTIŞI İLE İLGİSİ YOK”

Powell, varlık alımlarının azaltılmasıyla ilgili sürecin faiz artışıyla ilgisinin bulunmadığına dikkati çekerek, Fed yetkililerinin yarısının 2022'de faiz artışı beklediğini ve bu konuya ilişkin yol haritasında da önemli farklılaşma görmediğini kaydetti.

Faiz artışının büyük ihtimalle varlık alımlarının azaltımı sonlandıktan sonra gerçekleşeceğine dikkati çeken Powell, "Faiz artışı için gereken çıta varlık azaltımı için gerekenden çok daha yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

“2021'İN GERİ KALANINDA EKONOMİK BÜYÜME YÜKSEK OLACAK”

Koronavirüs salgınında Delta varyantının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilediğine değinen Powell, buna karşılık 2021'in geri kalanında ekonomik büyümenin yüksek olmasını beklediğini söyledi.

“İSTİHDAM SEVİYESİ YAKALANAMADI”

Powell, tam istihdam seviyesinin yakalanamadığını belirterek, ekonominin hala faiz artışını gerektirecek yerden uzakta olduğunu dile getirdi.

“ABD HAZİNESİ'NİN BORÇ SINIRINA İLİŞKİN PROBLEMİ ÇÖZMESİ HAYATİ”

Powell, ABD Hazinesi'nin borç sınırına ilişkin problemi çözmesinin hayati oluğunu vurgulayarak, Fed'in temerrüt durumunda piyasaları ve ekonomiyi tamamen korumasının mümkün olmadığını aktardı.

"BİZİM İÇİN GERÇEK SINAV ENFLASYONUN YÜZDE 2 ÇEVRESİNDE ÇIPALANMASI"

Enflasyon beklentilerinin beklenmedik yönde hareket etmesi halinde Fed'in yanıt vermekten geri durmayacağına değinen Powell, "Bizim için gerçek sınav enflasyonun yüzde 2 çevresinde çıpalanması." ifadelerini kullandı.

Powell, anketlere göre hanehalkının kısa vadede fiyat artışı beklerken, uzun vadede fiyat artışı beklemediğini dile getirdi.

“FİYATLAR ŞU ANDA HEDEFLERİN ÜZERİNDE”

Fed'in enflasyon hedefinde istediğinden daha fazlasını elde ettiğine değinen Powell, ekonomide ise önemli derecede durgunluk olduğunu ve fiyatların şu anda hedeflerinin üzerinde olduğunu belirtti.

Powell, bilanço konusunda bir karar almadıklarını kaydederek, Fed'in dijital para ihracını proaktif şekilde değerlendirdiğini de bildirdi.