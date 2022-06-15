FED Başkanı Powell'dan yeni faiz artırım mesajı

FED Başkanı Jerome Powell, "Gelecek toplantıda 50 baz puan ya da 75 baz puan faiz artışı olabilir. Açıklanacak verilere bağlı olacak. Enflasyonda riskler hala yukarı yönlü" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

28 yıl sonra ilk kez faiz 75 baz puanlık artış yapan Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası açıklamalarda bulundu.

Faiz artışlarına devam mesajı

Enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu söyleyen Powell, faiz artışlarının devam edeceğini öngördüklerini ve bunun hızının verilere bağlı olacağını söyledi.

Powell, şu ifadeleri kullandı:

"Son açıklanan enflasyon ve istihdam verileri sonrası daha agresif bir faiz artırımının uygun olacağına karar verdik. Fiyat istikrarını sağlama görevimiz var. İstihdam piyasasına yardımcı olmak için enflasyonu düşürmek önemli.

Gelecek toplantıda 50 baz puan ya da 75 baz puan faiz artışı olabilir. Açıklanacak verilere bağlı olacak. Enflasyonda riskler hala yukarı yönlü.

"İşsizlik oranı yüzde 4,1'e kadar yükselirse bunun başarılı bir sonuç olacağını düşünüyorum"

Fed, fiyat istikrarını sağlamak için gereken araçlara sahip. Bilançomuzu ciddi şekilde azaltma sürecindeyiz .Tedarik sıkıntıları öngörülenden daha uçun sürdü ve fiyat baskıları genele yayıldı. Eğer enflasyonu aşağı getirirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e kadar yükselir ise bunun başarılı bir sonuç olacağını düşünüyorum.

"Enflasyonun düştüğüne dair kanıt görene kadar zafer ilan etmeyeceğiz"

Enflasyonun aşağı geldiğine dair ikna edici kanıt görene kadar zafer ilan etmeyeceğiz. Ekonomide genel bir yavaşlama işareti yok. Durgunluk yaratmaya çalışmıyoruz. Çekirdek enflasyon bize gelişmeleri daha farklı gösteriyor ama yasanın bize verdiği görev manşet enflasyona bakmak. O nedenle manşet enflasyona bakıyoruz"