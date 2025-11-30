Fed beklentileri emtia piyasalarına yön verdi: Gümüş rekor tazeledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emtia piyasalarında tamamlanan haftada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle kurşun, pirinç ve buğday hariç pozitif bir seyir izlendi.

Değerli metaller, tamamlanan haftada Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentilerin artmasıyla pozitif bir seyir izlerken, gümüşün onsu rekor tazeledi.

Altının ons fiyatı ise haftalık bazda en düşük yüzdelik artışı kaydeden değerli metal oldu.

ALTINDA SON 5 HAFTANIN EN YÜKSEK KAPANIŞI

Altının ons fiyatı, haftayı 4 bin 219 dolardan kapatarak son 5 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken tüm zamanların rekor seviyesi olan 4 bin 381,55 doların üstüne çıkamadı.

GÜMÜŞTE EN YÜKSEK HAFTALIK KAPANIŞ

Gümüşün ons fiyatı da altına paralel hareket etmesine karşın tepki yükselişlerinin daha sert olmasıyla 56,9 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi ve 56,73 dolar seviyesinden gerçekleşen kapanışıyla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

PLATİN VE PALADYUM POZİTİF SEYİRDE

Platin ve paladyum ise hem düşük faiz beklentileri hem de Çin'de devreye giren vadeli kontratların desteğiyle haftayı pozitif bir seyirle tamamladı.



