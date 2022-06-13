Fed kararları, dolar endeksinin artmasını destekliyor

Dolar "güvenli liman" olarak görülerek yatırımcılar tarafından tercih edilirken, değeri de artıyor. Doların değeri endeksleri artırırken, diğer para birimlerinin düşmesine neden oluyor.

Dolar sadece TL'nin değil tüm para birinlerinin karşısında güç kazandı. "Dolar endeksi arttı" cümlesinin ne ifade ettiğini anlatmak istersek; doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasını, endeksin de yükselişini beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Endeks değerinin düşmesi ise doların küresel ölçekte değer kaybettiğine işaret ediyor.

Dolar, Fed'e ilişkin beklentilerden destek buluyor

Analistler, yüksek enflasyon endişeleriyle Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerin artırması ve ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri dolara yönelmesine sebep olduğunu belirtiyor.

Dolar endeksi yeniden 105 seviyesinde

Dolar endeksi, Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerle yeniden 105 sınırında

Küresel ekonomide yavaşlamaya ilişkin endişeler ve yüksek enflasyon nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha hızlı artırabileceğine dair görüşlerin kuvvetlenmesinin ardından dolar endeksi yeniden 105 seviyesini test etti.

Dolar endeksi, gün içinde yüzde 0,5 arttı

Dolar endeksi, gün içinde yüzde 0,5'e varan artışla 104,8'e yükselirken, 13 Mayıs'ta gördüğü yaklaşık 20 yılın zirvesi olan 105 seviyesine yeniden yaklaştı.

ABD'de enflasyonun son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkması, küresel bir ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeler ve Fed'in faiz oranlarını yönlendirmelerden daha keskin artırabileceğine dair görüşlerin kuvvetlenmesi küresel ölçekte dolar talebinin artmasına sebep oluyor.

Japon yeni düşüyor

Son haftalarda küresel piyasaların gündeminde ilk sıralara çıkan Japon yenindeki düşüş ise devam ediyor. Yen, dolar karşısında Japon ve ABD tahvil getirileri arasındaki farkın genişlemesiyle tarihi düşük seviyesine geriledi. Dolar/yen paritesi gün içinde 135,2'yi görmesinin ardından şu dakikalarda 134,4 seviyesinde dengelendi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), şimdiye kadar para politikasını sıkılaştırma baskısına direnerek ülkenin para biriminin zayıflamasına izin verirken, yen dolar karşısında mart ayından beri yüzde 15'ten fazla düştü.

Kripto para piyasası da satış baskısı altında

Yüksek enflasyon ve yatırımcıların riskli varlıklardan kaçması ile Avrupa pay piyasaları düşüşünü beşinci işlem gününe taşırken, kripto para piyasası da satış baskısı altında kaldı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı, Aralık 2020'den beri ilk kez 25 bin doların altına indi. Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı.

Öte yandan euro, sterlin ve İsviçre frangı da gün içinde dolar karşısında dört haftanın en düşük seviyelerine geriledi.