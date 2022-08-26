Fed: Parasal sıkılaşmaya bağlı sıkıntılar olacak

Fed Başkanı Powell, ABD'de yaşanan enflasyonu dizginlemek için atılan adımların yarattığı büyüme ve istihdam anlamındaki sorunların bir süre daha yaşanacağını gündeme getirdi.

ABD'de alınan kararlar ekonomide enflasyonun düşmesini önceliyor ancak bu büyüme ve istihdama ters etki ediyor.

Jackson Hole konferansında konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon kontrol altına alınana kadar ABD ekonomisinin "bir süre daha" sıkı para politikasına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Powell, bir süre daha sürecek olan sıkı para politikasının büyümede yavaşlama, daha zayıf iş gücü piyasası ve hanelerle işletmeler için sorun yaşanacağı anlamı taşıdığını aktardı.

Bir sonraki faiz artışı oranı belli değil

Piyasanın faiz artışı beklentisi 50 ile 75 baz puan arasında değişmekle birlikte, Powell, Fed'in 20-21 Eylül'deki para politikası toplantısında faizi ne kadar artırabileceği konusunda bir ipucu vermedi.