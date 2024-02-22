Fed tutanakları yayınladı! Para politikasının hızlı gevşetmesi endişelendiriyor Küresel piyasalar, Fed'in faiz kararı kadar Fed'in karar sırasında tuttuğu tutanakları da merakla bekliyordu. Fed tutanakları, yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişeleri olduğunu gösterdi.

AA

Küresel piyasaların takip ettiği önemli notlardan biri daha açıklandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkati çektiğini ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı.

"Ekonomik görünüm biraz daha güçlü"

Politika faizinin değiştirilmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, ekonomik görünümün aralık ayı projeksiyonundan biraz daha güçlü olduğu ifade edildi.

"Enflasyonun düşüşü, beklenenden daha uzun sürebilir"

Enflasyon tahminine ilişkin risklerin hafif yukarı yönlü olduğu belirtilen tutanaklarda, enflasyon 2023'ün büyük bölümünde beklentilere yakın olsa da Fed yetkililerinin, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin beklenenden daha uzun sürebileceği ihtimaline ağırlık verdiği vurgulandı.

"Ekonomik görünüm belirsiz"

Tutanaklarda, uygulanan politika kısıtlamaları ve arz koşullarındaki iyileşmelerin devam ettiği daha olumlu enflasyon verilerine işaret edilerek, FOMC'nin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmadaki risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği, ancak Fed yetkililerinin ekonomik görünümün belirsiz olduğunu ve enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli davrandıklarını kaydettiği aktarıldı.

"Politika faizi zirvede"

Fed yetkililerinin politika faizinin bu sıkılaştırma döngüsü için muhtemelen "zirvede" olduğunu düşündüğü vurgulanan tutanaklarda, şu ifadeye yer verildi:

Yetkililer, genel olarak enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar federal fon oranı hedef aralığını düşürmenin uygun olacağını beklemediklerini belirtti.

Kısıtlayıcı para politikası duruşunun süresi

Fed yetkililerinin kısıtlayıcı para politikası duruşunun ne kadar süre sürdürülmesi gerektiğine ilişkin belirsizliğin altını çizdiği kaydedilen tutanaklarda, şu ifadeler kullanıldı:

Çoğu yetkili, politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkati çekti ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşüp düşmediğine karar verirken gelen verileri dikkatle değerlendirmenin önemini vurguladı. Ancak birkaç yetkili, aşırı kısıtlayıcı duruşun çok uzun süre sürdürülmesinin ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklere işaret ettiğini belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)