Fed'in faiz adımlarının seyri tartışılıyor

ABD'nin bir önceki 41 yılın zirvesinde gelen haziran enflasyon verisinden ardından dün temmuz enflasyonunun sınırlı da olsa düşüş göstermesi Fed'in kararlarını etkileyecek gibi görülüyor.

ABD'de enflasyonun yavaşlamaya başlaması, ABD Merkez Bankası'nın gelecekteki faiz artırımlarının hızını yavaşlatmasına kapı araladı.

Enflasyonun hala yüksek olması yetkililerin merceğinde

Buna rağmen politika yapıcılar, enflasyonunu yine de yüksek olduğuna vurgu yaparak, fiyat baskıları tamamen kırılana kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edecekleri konusunda şüpheye yer bırakmıyor.

Dün açıklanan ABD enflasyon verilerinin tüketici fiyatlarının temmuzda hazirana kıyasla hiç yükseliş kaydetmediğini göstermesi, yetkililerin uzun ve zorlu olarak nitelendirdikleri sürecin yalnızca bir adımı.

"Fed, enflasyondan zafer kazanmanın çok uzağında"

Merkez bankasının en sıkılaştırma yanlısı yetkililerinden Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in enflasyon karşısında "zafer ilan etmekten çok, çok uzak" olduğunu söyledi ve politika faizini yılsonu itibarıyla yüzde 3,9, 2023 sonu itibarıyla da yüzde 4,4'e yükseltme gerekliliğini değiştirecek bir gelişme görmediğini belirtti.

Reuters'in haberine göre politika faizi şu anda yüzde 2,25-yüzde 2,5 aralığında bulunuyor.

"Enflasyon 'kabul edilemez' derecede yüksek"

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da enflasyonu "kabul edilemez" derecede yüksek olarak nitelendirdi ve merkez bankasının politika faizini bu yıl yüzde 3,25-yüzde 3,5, gelecek yılın sonuna kadar ise yüzde 3,75-yüzde 4 seviyesine yükselteceğini düşündüğünü belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell da temmuzdaki politika toplantısının ardından yaptığı açıklamada benzer bir olasılığa işaret etmişti.