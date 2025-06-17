Fed'in faiz toplantısı yarın

AA

Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerle enflasyon-resesyon endişelerinin tekrar artabileceğini söylüyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar da yatırımcıların odağında bulunuyor.

"FAİZ SABİT TUTULACAK"

Bankanın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed, aralıktan bugüne dek politika faizini yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığında koruyor.

BOJ POLİTİKA FAİZİNİ SABİT BIRAKTI

Asya tarafında Japonya hariç negatif bir seyir öne çıkarken Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini yüzde 0,50 seviyesinde sabit bıraktı.

Bankanın politika metninde kararın oy birliğiyle alındığı belirtilerek Bankanın, tahvil alımlarını 2026'nın ilk çeyreğine kadar çeyreklik bazda 400 milyar yen ve Nisan 2026'dan itibaren 200 milyar yen azaltacağı belirtildi.

Enflasyon beklentileri orta düzeyde arttığı ifade edilen metinde, pirinç fiyatları artışlara vurgu yapıldı.