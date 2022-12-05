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    Finansal İstikrar Komitesi 7'nci kez toplandı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Finansal İstikrar Komitesi'nin 7'nci toplantısına başkanlık etti.
    • 05.12.2022 - 19:41
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    Finansal İstikrar Komitesi 7'nci kez toplandı

    Türkiye'nin ekonomi bürokratlarının toplantıları devam ediyor.

    Bu kapsamda Finansal İstikrar Komitesi 7'inci kez bir araya geldi.

    Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlık etti.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de katıldığı toplantıda, sermaye piyasalarına ilişkin genel durum ele alındı.

    "Genel durumu detaylıca ele aldık"

    DHA'nın haberine göre toplantıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, "Finansal İstikrar Komitesi yedinci toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumu detaylıca ele aldık" dedi.

    Finansal İstikrar Komitesi 7 nci kez toplandı #1

    Finansal İstikrar Komitesi 7 nci kez toplandı #2


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