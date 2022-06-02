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    Fındık ihracatı 9 ayda 1,7 milyar dolar kazandırdı

    Türkiye'den 9 aylık dönemde yaklaşık 1,7 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.
    • 02.06.2022 - 18:16
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 18:17
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    Fındık ihracatı 9 ayda 1,7 milyar dolar kazandırdı

    Türkiye'nin tarım alanındaki ihracat kalemlerinde en büyük paylardan biri fındık üretiminde.

    Bu kapsamda Türk fındık üreticileri, 9 aylık dönemde yaklaşık 1,7 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdi.

    Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021- 31 Mayıs 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

    9 ayda 286 bin 599 ton fındık ihraç edildi

    AA'nın haberine göre açıklamada, son 9 ayda 286 bin 599 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 698 milyon 695 bin 102 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

    Fındık ihracatı 9 ayda 1,7 milyar dolar kazandırdı #1


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