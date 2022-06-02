Fındık ihracatı 9 ayda 1,7 milyar dolar kazandırdı

Türkiye'den 9 aylık dönemde yaklaşık 1,7 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin tarım alanındaki ihracat kalemlerinde en büyük paylardan biri fındık üretiminde.

Bu kapsamda Türk fındık üreticileri, 9 aylık dönemde yaklaşık 1,7 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021- 31 Mayıs 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

9 ayda 286 bin 599 ton fındık ihraç edildi

AA'nın haberine göre açıklamada, son 9 ayda 286 bin 599 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 698 milyon 695 bin 102 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.